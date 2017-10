Affaire Petrofac : Une solution en vue

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et deux autres membres du gouvernement, en l’occurrence Mohamed Trabelsi (ministre des Affaires sociales) et Hela Cheikhrouhou (ministre des Mines, de l’Energie et des Energies renouvelables) se sont relayés, ces jours-ci, sur les ondes de radios locales pour annoncer une solution heureuse à la problématique de Petrofac.

Sans révéler les détails de cette stratégie, les trois responsables ont donné l’impression qu’ils sont fort optimistes et fort confiants de cette solution “miracle”. Une réunion devrait se tenir ce lundi 26 décembre pour l’annoncer aux responsables de Petrofac.

Rappelons que, le 15 décembre 2016, la société Petrofac avait suspendu ses activités en raison du sur-stockage du condensat qui n’a pas pu être acheminé par camion vers le Port Sid Youssef.

Rappelons que les camions de Petrofac ont été empêchés par une personne et deux de ces complices à arriver à bon port.

Selon nos informations, cette personne serait dénommée Kamel Frikha qui n’a rien à avoir avec les sit-inneurs de l’Union des chômeurs (UDC). Cette personne se serait même montrée très menaçante.

Pour mémoire, en septembre dernier, un accord avait été signé pour mettre fin à une longue interruption des activités de la société entre quatre parties: l’UDC, le bureau régional de l’UGTT, le gouvernement, et la société Petrofac.

ABS

