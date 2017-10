Bourse de Tunis : Attijari Leasing émet un emprunt obligataire de 20 MDT

L’emprunt obligataire «Attijari Leasing 2016-2» est émis pour un montant de 20 000 000 de dinars susceptible d’être porté à un montant maximum de 30 000 000 de dinars divisé en 200 000 obligations susceptibles d’être portées à un maximum de 300 000 obligations de 100 dinars de nominal.

Il est réparti en trois Catégories qui se présentent comme suit :

– Catégorie A : d’une durée de 5 ans au taux fixe de 7,65%

– Catégorie B : d’une durée de 5 ans au taux variable de TMM+2,35%. ;

– Catégorie C : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce au taux fixe de 7,85%.

Les souscriptions et les versements seront reçus à compter du 30 décembre 2016 auprès de Attijari Intermédiation, intermédiaire en bourse.

Les souscriptions et les versements à cet emprunt seront reçus à partir du 30 décembre 2016 et clôturées au plus tard le 03 mars 2017. Ils peuvent être clôturés sans préavis dès que le montant de l’émission (30 000 000 de dinars) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300 000 obligations.

En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 20 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 03 mars 2017, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.

En cas de placement d’un montant inférieur à 20 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 03 mars 2017, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 10 mars 2017 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.