Bourse de Tunis : NETINVEST POTENTIEL, un FCP de 20 MDT, pour accompagner les PME tunisiennes

«NETINVEST POTENTIEL» est un nouveau Fonds Commun de Placement en valeurs mobilières qui vient de voir le jour dont l’ouverture des souscriptions a été annoncée, mercredi 21 décembre 2016.

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu à cette occasion, son directeur général, Néjib Essafi, a précisé que la société NETINVEST et ATTIJARI BANK ont obtenu l’agrément du Conseil du Marché Financier, en date du 30 janvier 2015, pour la création d’un Fonds Commun de Placement à Risque bénéficiant d’une procédure allégée, dénommé «NETINVEST POTENTIEL» de 20 MDT qui répartis en 2.000 parts de 10.000 dinars chacune.

Il a ajouté que ce Fonds tuniso-saoudien a principalement pour objet la participation, pour le compte des porteurs de parts et en vue de sa rétrocession ou sa cession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des entreprises.

«Il réalisera des opérations en capital ou en quasi-capital dans une perspective de création de valeur sur un horizon à moyen/long terme selon une démarche d’investisseur engagé et stable au sein des entreprises de son portefeuille».

Le président du Conseil d’administration de NETINVEST POTENTIEL, la Saoudien Khaled Ben Rached El Anzen qui s’est déplacé en Tunisie à l’occasion, à la tête d’une délégation d’investisseurs, a indiqué que le climat des affaires en Tunisie s’est nettement amélioré et que notre pays a beaucoup de potentiel à condition de limiter les tracasseries administratives lors de la création des projets.

Il a précisé que ce fonds ambitionne d’accompagner des entreprises ayant un fort potentiel de croissance dans leur secteur d’activité, ouvertes sur l’international, disposant de ressources humaines et d’un management de qualité et ayant une vision stratégique cohérente.

Le Fonds interviendra principalement en fonds propres et accessoirement en quasi fonds propres, et ciblera en priorité les PME/projets innovants ou à contenu technologique ainsi que les PME/projets présentant un business-model plus classique, avec une attention particulière pour les secteurs d’investissement suivants: les technologies de l’information et de la communication et les services à forte valeur ajoutée, la biotechnologie, l’industrie pharmaceutique, la santé, l’agroalimentaire, les industries manufacturières, la logistique, les énergies renouvelables, la protection de l’environnement, les sociétés exportatrices ou en stade d’internationalisation.

Le Fonds investira exclusivement dans des sociétés établies en Tunisie. Le montant des interventions du Fonds par projet (sur un ou plusieurs rounds) se situera entre 500.000 et 3.000.000 de dinars tunisiens…