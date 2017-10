Environnement : Un trio pour accompagner les éco-entrepreneurs tunisiens

Une convention de partenariat tripartite intitulée “Projet Eco-Vert” a récemment été signée entre la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET).

Cette convention vise essentiellement à accompagner les éco-entrepreneurs tout au long du processus de lancement de leurs projets et à leur faciliter l’accès aux mécanismes de financement.

Ce partenariat vise la mobilisation du savoir-faire et des moyens et services de ces opérateurs en vue de développer la synergie et la complémentarité permettant de réaliser les objectifs attendus dans les meilleures conditions.

Le “Projet Eco-Vert” bénéficiera aussi de l’apport du programme Switchmed, lancé par la CONECT et le CITET en collaboration avec l’UE, et qui a déjà permis de former 300 éco-entrepreneurs.

Dans cette même perspective et afin d’accompagner les promoteurs engagés, la CONECT et le CITET organisent des Pitch Day, pour la présentation des Business modèles réalisés lors de ces formations, dans le but de sélectionner des entrepreneurs/projets qui bénéficieront d’un coaching et d’un accompagnement au financement.