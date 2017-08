De l’argent koweïtien pour la mosquée de la Zitouna

L’ambassadeur du Koweït à Tunis, Ali Ahmed Al-Dhafiri, à l’issue d’un entretien avec le ministre tunisien des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, jeudi 10 août 2017, a souligné la disposition de son pays à fournir tout le soutien financier nécessaire pour la restauration et la réhabilitation de la mosquée de la Zitouna qui, selon lui, représente l’un des plus importants monuments islamiques dans le monde.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la rencontre a permis d’examiner les préparatifs de la prochaine visite en Tunisie du ministre koweïtien des Awqafs et des Affaires islamiques. Cette visite, d’après Ahmed Adhoum, offrira l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux départements, particulièrement en matière d’échange d’expertises, de prévention du terrorisme et du radicalisme et de recherches et d’études religieuses.