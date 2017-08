Nouredine Taboubi tacle Ghannouchi sur son appel à Chahed à propos de la présidentielle de 2019

Nouredine Taboubi, SG de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a qualifié, lundi 7 août, de “déplacé” et d'”inopportun” l’appel lancé par le président d’Ennahdha, Rached Gannouchi, au chef du gouvernement, Youssef Chahed, de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2019.

“La Constitution tunisienne de 2014 stipule que tout citoyen tunisien a le droit de se porter candidat à l’élection présidentielle”, a-t-il insisté dans une déclaration aux médias en marge d’une séance de travail tenue avec la présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi.

“L’élection du président de la République appartient seulement au peuple tunisien”, a ajouté le responsable syndical, déclarant que “personne n’a le droit de faire barrage aux ambitions politiques de quiconque”.

“Aujourd’hui, il est plus opportun d’accorder notre priorité aux questions sécuritaires et socioéconomiques brûlantes telles que la menace terroriste qui persiste encore, la corruption et l’évasion fiscale”, a souligné Taboubi, lors de cette rencontre tenue au siège de l’UNFT.

