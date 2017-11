Doro 8031 désormais disponible chez Orange Tunisie

Orange Tunisie confirme encore une fois sa volonté de faire que les nouvelles technologies profitent à tous ses clients, et notamment aux seniors. C’est en effet l’un de ses engagements forts en tant qu’opérateur digital et humain.

Le Smartphone Doro 8031 appartient à la marque suédoise Doro, leader mondial des technologies simplifiées.

Ce Smartphone combine une interface facile à appréhender et un design soigné et épuré. Il est doté d’une interface utilisateur complètement novatrice pour les débutants et les seniors, en plus de l’assistant Doro intégré, qui les guidera tout en confiance pour bien vivre l’expérience digitale.

Par ailleurs, le Doro 8031 embarque l’application My Doro Manager qui permet de pouvoir accéder à distance à certaines fonctionnalités du téléphone : régler l’éclairage, le volume ou tout autre paramètre, configurer des numéros pour la fonction d’appel rapide et la touche d’assistance ou encore ajouter des contacts et les mettre à jour…

Disponible en trois coloris noir, champagne et silver dans toutes les boutiques Orange Tunisie, ce compagnon élégant est compatible 4G et très intuitif. Ses utilisateurs commenceront en effet par le paramétrer à travers un questionnaire personnalisé permettant une prise en main simplifiée. Ils pourront de plus profiter de son large écran 4,5 pouces et de la qualité de son appareil photo 5 mégapixels.

Le Doro 8031 est vendu en pack prépayé ou postpayé. En choisissant l’un des packs postpayés à partir de 199 dt avec les offres Mix, vous bénéficiez chaque mois et à partir du 1er mois de votre abonnement de bonus avantageux : un numéro Orange en illimité, jusqu’à 4Go de bonus internet, jusqu’à 200% de bonus sur les recharges de 5 dt et plus.

Avec le pack prépayé à 319 dt, vous bénéficiez chaque mois de 3Go de bonus internet mobile et 10 dt de bonus valable vers tous les opérateurs suite à chaque recharge de 5 dinars ou plus durant 10 mois.

Pour découvrir le Doro 8031, son design innovant et ses fonctionnalités intuitives et rassurantes, rendez-vous vite en boutiques Orange Tunisie ou sur le site Orange.tn.

A propos de Doro

Doro, leader européen des télécoms simplifiés, est spécialisé dans le développement et la commercialisation d’une large gamme de téléphones analogiques, téléphones mobiles, smartphones simples d’utilisation. Les produits Doro s’adressent à toutes personnes souhaitant découvrir facilement les nouvelles technologies.

Créée il y a plus de 40 ans, l’entreprise suédoise, lauréate de nombreux prix internationaux récompensant le design et l’aspect innovant de ses produits, est cotée à la bourse de Stockholm (Nasdaq OMX Nordic) sur le marché des petites et moyennes entreprises. www.doro.com https://www.facebook.com/DoroTunisie/