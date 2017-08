Bourse de Tunis : Le Tunindex débute la séance dans le rouge

La Bourse de Tunis débute, la séance de Mercredi, dans le rouge où le Tunindex affiche une chute de 0,28% avec 6 156.56 points dans un volume totale de 0,644 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, OFFICE PLAST grimpe de 4,24% à 2,70 D, suivie par DELICE HOLDING et SOTETEL qui gagnent respectivement 2,99% et 1,30% à 18,22 D et 3,10 D.

A la baisse, AETECH chute de 4,93% à 0,77 D tout comme société Ciment Bizerte et STB qui dévissent respectivement de 3,67 % et 3,20 % à 2,88 D et 4,23 D.