Les soldes d’été démarreront lundi 07 août 2017 et se poursuivront durant 6 semaines. C’est ce qu’a déclaré Fathi Ben Sassi, président de la Chambre syndicale des commerçants détaillants de tissus et prêt-à-porter (relevant de l’UTICA).

Ben Sassi a ajouté que la période des soldes pourrait être prorogée de deux semaines supplémentaire, ce qui coïncidera avec la rentrée scolaire.

Il a en outre affirmé que des réunions se sont tenues entre les professionnels et les représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce pour fixer la date et garantir la réussite des soldes, exprimant le souhait de voir le plus grand nombre de professionnels adhérer à cette manifestation commerciale afin de vendre leurs produits à des prix acceptables.

A rappeler qu’en vertu de la loi N°40 de l’année 1998, le consommateur à droit de bénéficier de réductions dont le taux ne peut être inférieur à 20% ainsi qu’à la facturation, à la garantie et aux services après vente.

Ben Sassi a, par ailleurs, souligné que le dialogue continue avec le département du Commerce afin d’amender cette loi, évoquant, dans ce cadre, la fixation d’une date précise des soldes d’hiver et d’été, outre la possibilité d’augmenter le taux minimum des réductions.