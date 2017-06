La CONECT International booste les relations économiques avec le Nigéria

Une réunion de travail a été organisée, par la Conect International, avec le Ministre des Affaires Etrangères nigérian Geoffrey Onyeama, qui a été accompagné d’une importante délégation, hier jeudi dans ses locaux.

La réunion de travail a ainsi porté sur les possibilités de coopération entre les deux pays amis et le développement des relations bilatérales dans un cadre propice à l’investissement et aux exportations.

La réunion a été présidée par Tarak Cherif, Président de la CONECT, et Monia Essaidi, Présidente de CONECT International en présence de Karim Ben Becher, Directeur Général des Affaires Politiques, Economiques et de la Coopération pour l’Afrique et l’U.A. au Ministère des Affaires Etrangères, de Adnen Bouassida, Issam Ben Youssef et Mongia Amara, Vice-présidents de la CONECT International.

Des opérateurs économiques tunisiens dans les secteurs agro-alimentaire, énergie & énergie renouvelable, pharmaceutique, bancaire, BTP, immobilier et de la santé ont activement échangé avec le Ministre afin de promouvoir et d’opérationnaliser les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le Ministre a présenté les différents atouts du Nigéria et a souligné l’amélioration progressive faite par le pays en matière d’amélioration du climat des affaires. En effet, il s’agit du pays le plus peuplé en Afrique avec 193 millions d’habitants (2017), la première économique du continent selon le classement par PIB nominal (2016), le premier producteur africain et cinquième exportateur mondial de pétrole (2016) et le 4ème pays qui a attiré le plus d’investissements directs étrangers en 2014 à hauteur de 4,7 milliards de dollars.