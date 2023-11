“Synergies Agricoles Algéro-Tunisiennes : opportunités et défis pour un développement durable”, est le thème d’une table ronde co-organisées, mercredi, à Alger par Tunisia Africa Business Council (TABC) en partenariat avec le Centre arabo-africain d’investissement et de développement (CAAID), et avec l’appui de la Fondation Hanns Seidel.

Plusieurs thèmes ont été évoqués, à cette occasion, portant notamment sur la sécurité alimentaire ; la coopération agricole bilatérale ; les dynamiques agroalimentaires et les perspectives continentales ; l’innovation en agro-tech entre la Tunisie et l’Algérie…

Ainsi, cet évènement a permis d’explorer les opportunités et d’identifier les défis à relever dans le secteur agricole, pour assurer une sécurité alimentaire au profit des deux pays.

Ont pris part à la rencontre, plusieurs opérateurs économiques tunisiens et algériens, des experts et des responsables gouvernementaux algériens, représentant notamment le ministère de l’agriculture, le ministère des affaires étrangères…

Pour rappel, les travaux de la 22e session de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne de coopération a été organisée, durant le mois d’octobre 2023, à Alger.