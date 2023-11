Le ministre tunisien du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, a déclaré mercredi que la Tunisie envisage d’ouvrir une ligne aérienne directe entre la Chine et la Tunisie en 2024. Cette ligne devrait permettre de doubler le nombre de touristes chinois en provenance de ce pays, qui s’élève actuellement à 30 000.

La Tunisie abrite pour la première fois la conférence régionale africaine de l’Union Internationale des Villes touristiques. Cette conférence, qui se tient à Hammamet, réunit plus de 200 participants de Chine et d’Afrique représentant les médias, les professionnels du tourisme et les tours opérateurs.

Le ministre Belhassine a déclaré que la Tunisie est une destination distincte et attrayante pour les touristes chinois. Le pays dispose d’une nature spectaculaire, de sites archéologiques importants, d’un patrimoine culturel riche et d’une cuisine variée.

Cependant, le ministre a également souligné que la Tunisie doit améliorer la qualité de ses services touristiques pour attirer davantage de touristes chinois. Il a appelé les professionnels du tourisme à mettre à niveau leurs établissements et à fournir les meilleurs services possibles.