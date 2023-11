Le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a également fait un exposé devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a expliqué qu’avec la montée de la violence et des restrictions imposées aux déplacements par Israël, la crise budgétaire de longue date de l’Autorité palestinienne s’est considérablement aggravée.

L’activité économique en Cisjordanie s’est arrêtée et l’économie de Gaza s’est effondrée, a-t-il déclaré. La diminution des revenus de l’Autorité palestinienne a un impact sur de nombreux services essentiels et sur le paiement des salaires du secteur public, y compris ceux des forces de sécurité, a-t-il dit, avertissant que “la situation bouillonne et s’aggrave rapidement”.

Wennesland a souligné que la seule voie viable est celle qui mène à la fin de l’occupation et à la réalisation d’une solution à deux États conforme aux résolutions de l’ONU, aux accords antérieurs et au droit international.

Il a conclu en disant que “nos efforts passés n’ont certainement pas été suffisants” et qu’il doit y avoir une approche nouvelle et différente pour résoudre le conflit israélo-palestinien.