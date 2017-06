Conférence- Débat sur ” la lutte anti-corruption en Tunisie, état des lieux et perspectives”, le 29 juin à Paris

La lutte anti-corruption en Tunisie, état des lieux et perspectives, est le thème d’une conférence-débat qui sera organisée le 29 juin au Sénat à Paris.

Organisée par la sénatrice de Seine Saint-Denis Aline Archimbaud, l’association Vérité et Justice pour Farhat Hached avec l’appui du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), la conférence sera axée sur le rôles des institutions et de la société civile dans la lutte contre ces pratiques illégales.

Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib fera un état des lieux de la lutte contre ce fléau en Tunisie ainsi que les perspectives dans le domaine.

L’intervention du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs tunisiens UGTT, Nourredine Taboubi sera axée sur la place du mouvement syndical dans la lutte anticorruption.

La sénatrice Aline Archimbaud abordera, quant à elle, le thème de “la lutte anticorruption comme mouvement démocratique “.

Des expériences françaises et étrangères dans la lutte contre la corruption ainsi que le rôle de la société civile dans le domaine seront présentés lors de la conférence-débat par des experts d’institutions internationales de lutte contre ce problème et des représentants d’associations.