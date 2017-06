L’APIA explique le nouveau code d’investissements aux agriculteurs de Monastir

Karim Fraj, directeur régional de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) à Monastir, estime que le nouveau code d’investissements est à même de contribuer à la hausse du volume des investissements agricoles grâce aux avantages et exonérations fiscales qui peuvent atteindre 70% de la valeur du projet.

Selon Fraj,qui s’exprimait au cours d’une journée de sensibilisation organisée jeudi 1er juin dans la région de Monastir, a expliqué que “le nouveau code d’investissements, entré en vigueur depuis le mois d’avril dernier, a accordé plusieurs avantages aux groupements hydrauliques et aux coopératives agricoles”.

Il a également appelé les agriculteurs de la région à se regrouper dans le cadre de coopératives et de groupements hydrauliques pour profiter de ces avantages surtout que la région est connue par la production des primeurs et les petites exploitations agricoles.

“Le nouveau code d’investissements vise à garantir le développement régional, intégré, équilibré et durable et à promouvoir l’exportation dans le secteur de l’agriculture et de la pêche”, a-t-il précisé. La moyenne de l’investissement annuel dans la région de Monastir au cours des cinq dernières années a atteint 28 millions de dinars, a-t-il signalé.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Monastir, Mohamed Dghaïem, indiquera qu’environ 80% des petits agriculteurs devront profiter des avantages du nouveau code d’investissement qu’il a qualifié de “révolutionnaire et important”.

Pour sa part, Béchir Attaya, secrétaire général du gouvernorat de Monastir, a fait savoir que plusieurs journées de sensibilisation seront organisées au niveau local au profit des cellules de vulgarisation agricoles et des unions locales de l’agriculture et de la pêche, outre la tenue bientôt d’une journée régionale sur les avantages du nouveau code d’investissements.