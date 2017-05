M. Younis Ali Guedi, ministre de l’Ã©nergie de la rÃ©publique de Djibouti en visite en Tunisie

Mme Hella Cheikhrouhou, ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables a reçu le lundi 29 mai 2017, M. Younis Ali Guedi, ministre de l’énergie chargé des ressources naturelles de la république de Djibouti dans le cadre de sa visite en Tunisie, ainsi que M. Bassem Loukil, président du Tunisia Africa Business Council. Une rencontre organisée par M. Alexis Mohamed, conseiller spécial du président de la république de Djibouti et grand artisan de la reprises des relations entre les deux pays avec l’espoir de retrouver la collaboration exceptionnelle qui existait dans les années 70 et 80.

Mme Hella Cheikhrouhou a présenté le secteur des énergies en Tunisie mettant l’accent sur les opportunités d’investissement dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que le savoir-faire tunisien dans le domaine de l’efficacité énergétique, dont pourrait avoir besoin Djibouti, par l’intermédiaire de l’expertise de l’agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME).

Pour sa part, le ministre Djiboutien s’est réjoui de la coopération avec la Tunisie dans divers domaines, en particulier en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, pour lesquelles Djibouti a l’espoir d’en profiter à 100% d’ici 2020.

M. Younis Ali Guedi a également salué l’expérience tunisienne dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, et espère que son pays puisse tirer profit de ces expériences et de créer des axes de coopération avec les structures tunisiennes dans le secteur.

Accompagné de M. Walid Loukil, DGA du groupe Loukil, M. Guedi a rendu visite à la société Tuniso-Italienne Sergaz, qui assure la maintenance du pipeline reliant l’Algérie à l’Italie via la Tunisie, rencontrant son PDG M.Mohamed Aguerbi. Le ministre Djiboutien en a profité pour annoncer son intention de signer des accords pour le renforcement de la coopération en matière de formation et de transfert du savoir-faire tunisien dans la gestion du stockage et de la distribution des produits pétroliers.

Le mardi 30 mai, le ministre Djiboutien, s’est déplacé dans le sud du pays, visitant la société TANKMED, dont l’activité est l’exploitation d’un terminal international de stockage et de chargement de camions citernes de produits pétroliers au port de la Skhira, où il a eu l’occasion d’échanger avec M. Slim Ben Abdallah, General Manager de TANKMED.

Il s’est ensuite dirigé vers Sfax pour visiter la société MIG, du groupe Loukil, qui vient de conclure un marché avec l’état Dijboutien pour la vente de 600 plateaux pour camions.