L’UTICA veut encourager l’investissement privé dans le secteur de la culture

Le ministère des Affaires culturelles et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) organisent, le 26 mai, une conférence nationale intitulée “Pour une nouvelle stratégie nationale afin d’encourager l’investissement privé dans le secteur culturel”.

A cette occasion, un accord-cadre sera signé entre les deux parties en vue de mettre en place des programmes de travail communs dans l’objectif de renforcer l’initiative privée et d’accompagner les jeunes promoteurs culturels à l’échelle nationale et régionale. Il s’agit également d’œuvrer à développer le partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine culturel et d’encourager les entreprises économiques et financières privées à investir dans le mécénat culturel.

La conférence sera également une occasion pour débattre des perspectives de l’investissement dans le secteur culturel en Tunisie et examiner les opportunités de partenariat entre les secteurs public et privé en donnant un aperçu des différentes incitations disponibles pour les investisseurs dans ce domaine.

L’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre des efforts engagés entre le ministère des affaires culturelles et l’UTICA pour contribuer au développement des industries culturelles et créatives en Tunisie et promouvoir l’investissement privé dans le secteur culturel.

Il est à noter que le code sur le mécénat culturel publié en 2014 offre des avantages fiscaux importants pour les privés en vue de les encourager à investir dans la culture.