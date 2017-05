ATCT : L’Arabie Saoudite en tête des recrutements des compétences tunisiennes

L’Agence tunisienne de coopération technique a enregistré une augmentation de 2% du nombre des placements réalisés au 30 avril 2017, soit 607 recrutés tunisiens contre 595 recrutés en 2016. Ces recrutements ont touché les domaines de la santé avec 257 coopérants représentant ainsi 42% des placements réalisés, de l’éducation et de l’enseignement avec 160 cadres et de l’administration avec 69 recrutés.

L’Arabie Saoudite occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 301 coopérants soit 49.5% du total des recrutements réalisés, ensuite le Qatar avec 74 recrutés. Ainsi les pays arabes sont les premiers bénéficiaires avec 446 recrutés soit 73.5%.

En effet 17 commissions de recrutement se sont déplacées en Tunisie pour effectuer des entretiens avec les candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources humaines disponibles, dont 08 commissions de l’’Arabie Saoudite, 03 commissions du Qatar et 01 commission du Sultanat d’Oman, 01 du Koweït, 01 du Bahreïn, 01 de l’Italie et 01 de l’Allemagne. En outre l’Agence a reçu 94 offres d’emploi dans différentes spécialités.

Par ailleurs et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, 18 experts tunisiens ont effectué une mission d’assistance technique et ce en collaboration avec les partenaires internationaux tels que la GIZ, l’ONUDI, la BID, La BAD, Le FAO et l’ESCWA, dans les domaines du Génie Civil, l’accompagnement des entrepreneurs, la promotion des investissements, la Médecine, la télécommunication, les statistiques, et l’ingénierie forestière. L’Agence a organisé des sessions de formation au profit de 88 cadres africains et arabes dans les domaines de la pêche et la coopération technique.

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 17342 coopérants et experts tunisiens au 30 avril 2017.