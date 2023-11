Les prix moyens au m² des bureaux proposés à la location en Tunisie ont enregistré une hausse de 15% en 2023, par rapport à la même période de l’année précédente, révèle le site tunisien des annonces immobilières “Mubawab.tn” dans la deuxième édition de son étude dédiée à l’immobilier d’entreprise publiée mercredi.

Dans cette étude qui a couvert la période de janvier 2023 à octobre 2023, Mubawab fait état d’une évolution de 7% des prix moyens au m² des bureaux proposés à la vente en Tunisie en 2023 par rapport à la même période de l’année 2022.

Selon l’étude qui cible les bureaux et les locaux commerciaux, les zones présentant l’offre la plus dense de bureaux à la location sont aussi les plus sollicités par les professionnels. Ces zones comprennent les Berges du Lac 1 avec un prix de location de 265 dt/m², Les Berges du Lac 2 (280 dt/m²) et Montplaisir (215 dt/m²). Il y a également, le Centre Urbain Nord (270 dt/m²) et Ariana Ville (170 dt/m²).

Ce positionnement s’explique par l’emplacement stratégique de ces quartiers, leur vitalité économique et la modernisation de l’infrastructure urbaine, explique l’agence immobilière.

S’agissant des tarifs de location des bureaux les plus élevés, ils sont enregistrés aux Jardins de Carthage (290 DT/m²) et aux Berges du Lac 2 (280 DT/m²), surpassant le Centre Urbain Nord (270 DT/m²) et Les Berges du Lac 1 (265 DT/m²).

Les zones d’Ennasr 2 et d’Ariana Ville présentent des prix de location moyens quasi identiques, variant respectivement de 170 DT/m² à 175 DT/m².

Bab Bhar affiche également une fourchette de tarifs de location similaire, s’élevant à 170 DT/m².

Pour les locaux commerciaux, l’étude indique que les quartiers de la Marsa (460 DT /m²), de l’Aouina (360 DT/m²) et de la Soukra (280 DT/m²) sont en tête de liste des endroits phares en matière de location. Ce positionnement se traduit par la diversité de l’activité commerciale, la mixité socio-économique et l’emplacement (sur l’axe Tunis- La Marsa).

Hormis la capitale, Hammam Sousse se trouve en tête du classement des zones les plus attractives au niveau de la location commerciale affichant une moyenne de prix de 205 dinars pour le m².