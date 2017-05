Tunisie Télécom propose les nouveaux Samsung Galaxy S8 et S8+ à partir de 199 dt

Tunisie Telecom a lancé la nouvelle ère des Smartphones : les Samsung Galaxy S8 et S8+ dotés d’un design sans bordures et d’un écran Infini avec les meilleurs prix et des offres très avantageuses.

En effet, le Samsung Galaxy S8 est doté d’un écran de 5,8 pouces et le Samsung Galaxy S8+ d’un écran de 6,2 pouces, bénéficiant d’une grande capacité de stockage interne de 64 Go et des dernières innovations en termes de sécurité avec un lecteur d’empreintes digitales, un scanner d’iris et un capteur de pression. De plus qu’ils sont tous deux résistants à l’eau et à la poussière (lP68).

Les packs sont destinés à tous les nouveaux clients souhaitant souscrire à un forfait MOBI ou MOBI Plus de Tunisie Telecom : MOBI max, MOBI Plus 200, MOBI 100 ou MOBI Plus 100 avec un engagement de 24 mois. Ces packs sont aussi destinés à tous les clients prépayés et post-payés désirant migrer vers les forfaits MOBI ou MOBI Plus de Tunisie Telecom.

Les packs du Galaxy S8 sont disponibles à partir de 199DT avec les forfaits MOBI et MOBI Plus de Tunisie Telecom et les packs du Galaxy S8+ seront commercialisés à partir de 599 DT

Les Galaxy S8 et S8+ sont commercialisés dans les espaces de Tunisie Telecom en 3 couleurs: Midnight Black, Orchid Gray et Gold Mapel.

Un casque Gear VR 2017 sera offert aux 50 premiers clients qui vont confirmer leurs réservations en ligne des Samsung Galaxy S8 ou S8+ par un acte d’achat à partir du 15 mai 2017. Alors soyez les premiers à en bénéficier.

Pour plus d’informations , visitez notre site web www.tunisietelecom.tn, notre page Facebook www.facebook.com/TunisieTelecom.PageOfficielle; ou contactez le service clientèle au 1298.