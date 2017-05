La situation des caisses sociales exposée aux partis signataires du Document de Carthage

La Commission sectorielle de la protection sociale issue du Contrat social a informé, lundi 8 mai 2017, les partis signataires du Document de Carthage de la situation financière des caisses sociales et des suggestions proposées pour les réformer et les restructurer.

Lire aussi: Tunisie – GUN : Que stipule le Document de Carthage?

A l’issue de la réunion, le directeur général de la sécurité sociale, Kamel Madouri, a déclaré à la presse que le dossier de la retraite dans les secteur public et privé a été au centre de cette rencontre au cours de laquelle les participants ont pris connaissance de l’avancement des travaux de la commission sectorielle de la protection sociale qui constitue, a-t-il dit, le cadre idoine pour examiner la réforme du système de protection sociale.

Madouri a ajouté que les partis ont été informés du consensus obtenu concernant le document référentiel ayant trait à l’identification de la situation des systèmes de retraite et des informations qu’il comporte sur le déficit et ses raisons, faisant savoir que l’examen des différentes propositions de réformes démarrera très prochainement.

Il a ajouté que la commission sectorielle de la sécurité sociale qui regroupe des représentants du gouvernement, de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) examinera toutes les propositions faites par les représentants des partis politiques qui ont pris part à cette rencontre.

Madouri a cité les principales raisons du déficit des caisses sociales dont, notamment, le facteur démographique, la récession économique et le système de retraite.

Il a, d’autre part, souligné que les propositions de réforme concernent principalement la gouvernance, l’amélioration du contrôle et du paiement des dettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), faisant savoir que la commission poursuivra ses travaux sur les autres questions dont essentiellement la réforme des caisses sociales.

Par ailleurs, les représentants des partis politiques ayant pris part à cette rencontre ont appelé à la nécessité de prendre des mesures pour réformer le système de sécurité sociale.

Dans ce contexte, le représentant du mouvement Ennahda, Hafedh Moslem, a indiqué que le diagnostic de la situation des caisses sociales a révélé l’existence d’un déficit structurel dans le système des pensions de retraite et de vieillesse.

Il a, par ailleurs, souligné que les différentes mesures proposées nécessitent le soutien de toutes les parties, et ce, conformément au document de Carthage, estimant que la proposition relative à l’augmentation de l’âge de retraite ne sera pas la seule solution pour venir en aide aux caisses sociales.

Faouzi Charfi, membre du Parti Al Massar a mis l’accent sur l’importance de trouver un consensus afin de régler cette question, et ainsi, préserver les acquis nationaux en matière de protection sociale.

De son côté, le membre de la commission des experts au Parti Républicain a fait savoir que son parti a proposé de régler de toute urgence les dettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et d’engager une réforme structurelle des trois caisses et de réviser le partenariat entre les hôpitaux et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).