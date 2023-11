Le modèle de développement au titre de l’année 2024 s’appuie sur l’évolution de l’investissement de 11,8% au prix courants pour que son volume atteigne près de 16,3% du PIB, contre 16,1 % en 2023.

La répartition sectorielle de l’investissement montre notamment l’évolution des investissements dans les secteurs de l’agriculture, et de la pêche de 17,2% pour atteindre 1500 millions de dinars (MD), des industries manufacturières de 10,7% pour atteindre 3930 MD, et des industries non manufacturières de près de 28,7% pour atteindre 3804 MD, en plus de la hausse des investissements dans le secteur des services de 7,8% pour atteindre 14030 MD.