Economie verte : L’ANPE 100 jeunes diplômés à lancer leurs projets

Une centaine de jeunes diplômés du supérieur bénéficieront prochainement d’aides leur permettant de lancer des petits projets d’économie verte dans tout le pays, a déclaré, jeudi 4 mai, le directeur général de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), Salah Husseini.

Cette initiative entre dans le cadre du partenariat entre l’ANPE, la Direction générale de la jeunesse relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Association développement et environnement du Kram, avec un financement de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).

Husseini a souligné, lors d’une rencontre nationale sur “Les jeunes et les emplois verts au service de l’économie durable”, que l”économie verte touche plusieurs secteurs comme l’énergie, le tranpsort, l’agriculture, le tourisme, etc.

Il s’agit d’un nouveau modèle de développement et d’un générateur de croissance très prometteur, a-t-il expliqué, mettant en exergue sa capacité à créer de l’emploi dans des secteurs à haute valeur ajoutée tout en préservant l’environnement.

Cette rencontre permettra, a-t-il ajouté, d’examiner les mécanimses et cadres institutionnels et légaux adéquats pour encourager les jeunes à investir dans l’économie verte et créer des emplois stables et innovants basés sur la valeur cognitive.

Le porte-parole de l’Association Développement et Environnement du Kram, Tawfik Ben Abdallah, a pour sa part indiqué que ce parteniat tripartie a permis le lancement d’une soixantaine de projets d’économie verte, principalement dans les gouvernorats côtiers, avec des financements propres mais égalment publics et privés. Les valeurs des projets varient de 8 mille à 15 mille dinars, soit une enveloppe globale de 460 mille dinars.

Chokri Mezghani, directeur adjoint au ministère de l’Environnement et des Affaires locales, a affirmé de son côté que la transition vers l’économie verte -dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté- permettra de créer de l’emploi et de satisfaire les besoins des diplômés du supérieur qui constituent 30% des demandeurs d’emploi.

Une stratégie nationale de l’économie verte a été mise en place et vise à instaurer un nouveau modèle de développement vert et inclusif, à faibles émanations de monoxyde de carbone, respectueux de l’environnement et qui préserve les ressources naturelles et l’écosystème.

Cette stratégie devrait créer près de 200 mille emplois stables à l’horizon 2030, a-t-il précisé.