“La gouvernance des routes et son impact sur la sécurité routière”, thème du 13ème congrès mondial de la prévention routière

Le 13ème congrès mondial de l’Organisation de la prévention routière internationale (PRI) aura lieu à Tunis, du 3 au 7 mai à Tunis, sur le thème “La gouvernance des routes et son impact sur la sécurité routière”.

Cet événement d’envergure sera organisé conjointement, avec l’association tunisienne de la prévention routière (ATPR) et le ministère de l’Equipement, en marge de la célébration du 55ème anniversaire de l’ATPR et en conformité avec les recommandations contenues dans le plan mondial des nations unies concernant la décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020.

Plusieurs pays occidentaux, arabes et africains prendront part à ce congrès, dont la France, la Belgique, l’Espagne, le Canada, l’Italie, le Portugal, les Etats Unis et le Luxembourg l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Algérie, le Maroc, la Libye, l’Egypte, le Liban, La Palestine, la Jordanie, le Bahrein et le Sultanat d’Oman, Ghana, la Gambie, le Bénin et le Burkina-Faso.

“Le programme comprend plusieurs thèmes liés à la sécurité et l’infrastructure routières et divers panels dédiés aux problèmes spécifiques aux pays en voie de développement”, indique un communiqué de presse publié par l’ATPR.

Cinq jours durant, les participants mettront l’accent sur l’éducation routière, la formation et le comportement des populations ciblés. En parallèle, une exposition aura lieu à la galerie d’information de Tunis et un village de prévention routière sera installé sur le terre-plein de l’avenue Habib Bourguiba. Ce village, qui constitue une première en Tunisie, ne manquera pas d’animer la principale artère de la capitale, ou la musique et les jeux seront présents.

Un circuit pour enfants, en face de la statue Ibn Khaldoun, dédié aux enfants de 5 à 13 ans, permettra de les initier aux règles élémentaires de la conduite.

Des espaces réservés à la simulation, “voiture tonneau”, simulateur-motocyclette et simulateur-alcovision (pour évaluer les effets d’une consommation, vécue ou imaginée et déterminer le taux d’alcoolémie), seront à la disposition des visiteurs du village.

Deux écrans géants, à l’entrée et dans l’enceinte du village, diffuseront à longueur de journée des spots de sensibilisation à la sécurité routière.