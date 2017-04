La Jaguar F-PACE élue voiture de l’année et plus belle de l’année et plus belle voiture du monde 2017

La F-PACE remporte deux trophées mondiaux en 2017

Le premier SUV de Jaguar est couronné Voiture Mondiale de l’Année 2017 et remporte également le Prix du Design 2017

La F-PACE représente la plus forte croissance mondiale de vente pour Jaguar

Jaguar est la marque affichant la plus forte croissance européenne

La Jaguar F-PACE remporte le titre de Voiture Mondiale de l’Année ainsi que le Prix du Design aux World Car of the Year 2017.

Le SUV sportif de Jaguar, modèle affichant la plus forte croissance de vente de toute l’histoire de la marque, est le deuxième véhicule à remporter les deux titres des World Car Awards. Ces prix ont été attribués par 75 journalistes renommés provenant de 24 pays.

Dr Ralf Speth, CEO de Jaguar Land Rover, commente : « La F-PACE a été dessinée et conçue pour concilier un dynamisme exceptionnel et un design audacieux. Ces prix récompensent le talent de nos équipes qui ont su créer le SUV sportif le plus polyvalent et la Jaguar à la plus forte croissance des ventes de toute l’histoire de la marque. »

Cette récompense suprême est la première qui ait été décernée à Jaguar aux World Car Awards. La XE avait déjà été finaliste au Prix du Design 2016. La F-PACE est arrivée en tête des suffrages devant l’Audi Q5 et le Volkswagen Tiguan.

Ian Callum, Director of Design de Jaguar, explique : « La F-PACE est notre premier SUV mais elle est instantanément reconnaissable en tant que Jaguar. Cette victoire de Voiture Mondiale de l’Année est le résultat de notre volonté d’amener nos spécificités stylistiques et nos qualités dynamiques sur ce segment du marché. »

Le jury de la Voiture de l’Année (World Car of The Year) comprend des journalistes automobiles influents qui ont attribué à la F-PACE le Prix du Design de l’Année devant la Mercedes-Benz S-Class Cabriolet et le Toyota C-HR.

Mike Rutherford, Juror, Director and Vice-Chairman du World Car Awards/World Car of the Year, commente : « Jaguar a réalisé l’exploit de remporter le Prix du Design de l’Année et le trophée de Voiture Mondiale de l’Année. Grâce à la F-PACE, le constructeur britannique a su affronter et battre ses rivaux européens, asiatiques et nord-américains pourtant plus grands et aux moyens financiers plus importants. »

La F-PACE, premier SUV de Jaguar, a contribué à la croissance record des ventes du groupe en attirant de nouveaux clients.

Les motorisations de la F-PACE vont de l’efficace 4 cylindres diesel Ingenium de 2 litres avec des émissions de CO 2 de 126g/km* jusqu’au V6 essence suralimenté de 380ch capable de couvrir le 0-100km/h en seulement 5,5 secondes.

Trois nouvelles lignes de produits ont été lancées au cours des 12 derniers mois et les ventes Jaguar se sont envolées sur toute la gamme. Jaguar est devenue la marque affichant la plus forte croissance de toute l’Europe et affiche également une belle évolution dans le monde. Sur l’année fiscale 2016/2017 les ventes mondiales de Jaguar se sont élevées à 172,848 unités soit une évolution de 83% comparé à l’exercice précédent, bien aidé par l’introduction de la F-PACE dans la gamme.

* Véhicule équipé de pneumatiques Ultra Low Rolling Resistance

