Mabrouk Korchid : La situation foncière de près d’un millier d’agglomérations sera régularisée dans deux ans

Le ministère des Finances prévoit la régularisation de la situation foncière de près de mille agglomérations dans un délai de deux ans.

Dans une déclaration de presse, jeudi, le secrétaire d’Etat chargé des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières Mabrouk Korchid, a indiqué qu’un conseil ministériel aura lieu lundi prochain pour lister les quartiers concernés par cette mesure.

Il s’exprimait en marge de la visite du chef du gouvernement Youssef Chahed dans le gouvernorat de Zaghouan.

Korchid a relevé que près de mille familles habitent dans ces quartiers. “Nous interviendrons dans le strict respect de la loi”, a-t-il tenu à préciser.

Selon lui, la meilleure solution serait de réhabiliter ces quartiers et d’intégrer leurs habitants dans la vie économique et leur permettre d’accéder aux sources de financement, une fois ils auront leur titre de propriété. Entre 300 et 500 mille Tunisiens vivent cette situation foncière “compliquée”, a-t-il fait observer.

Les citoyens qui ont construit des logements sur des terrains squattés ne bénéficieront pas de cette mesure.