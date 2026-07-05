Houston, Atlanta, Miami, Monterrey… Au Mondial-2026, les sélections ne se battent pas seulement contre leurs adversaires. Elles doivent également composer avec un ennemi omniprésent : une chaleur parfois étouffante, amplifiée par une forte humidité, qui bouleverse la préparation physique et la gestion des matches.

Dans plusieurs villes hôtes des États-Unis et du Mexique, les températures dépassent régulièrement les 35 degrés en journée. Pour les préparateurs physiques, le défi consiste désormais autant à gérer l’effort qu’à préserver l’organisme des joueurs, soumis à un stress thermique inédit. Déshydratation, baisse des capacités physiques et cognitives, fatigue prématurée ou encore risque de coup de chaleur font désormais partie des préoccupations quotidiennes des staffs médicaux.

Les sélections ont ainsi profondément adapté leurs méthodes de travail. Les séances d’entraînement sont avancées tôt le matin ou repoussées en soirée afin d’éviter les heures les plus chaudes. Les joueurs suivent des protocoles d’hydratation individualisés avant, pendant et après les entraînements, tandis que leur poids et leur niveau d’hydratation sont contrôlés quotidiennement. Les spécialistes estiment qu’un footballeur peut perdre entre un et deux litres de liquide au cours d’un match de 90 minutes, voire davantage dans des conditions extrêmes.

La récupération est devenue un élément stratégique. Plusieurs sélections utilisent désormais des équipements de refroidissement composés de gilets réfrigérants, de vestes isolantes et de couvre-chaussures spécialement conçus pour faire baisser rapidement la température corporelle. Ces dispositifs permettent de réduire la température interne d’environ 0,5 °C et celle de la peau jusqu’à 13 °C, retardant ainsi l’apparition de la fatigue et favorisant une récupération plus rapide entre les efforts.

Les pauses fraîcheur prévues au cours des rencontres prennent également une importance capitale. Elles permettent aux joueurs de se réhydrater, de recevoir des consignes tactiques et de faire redescendre leur température corporelle avant de reprendre le jeu.

Selon plusieurs experts du sport, la préparation à un Mondial disputé en Amérique du Nord ne se limite plus au travail technique ou tactique. L’acclimatation à la chaleur est devenue un véritable facteur de performance. Certaines équipes arrivent plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l’avance afin d’habituer progressivement leur organisme aux conditions climatiques locales.

Dans ce Mondial où chaque détail peut faire la différence, la gestion de la chaleur pourrait bien peser autant que la qualité du jeu. Les équipes capables de mieux résister aux températures extrêmes disposeront d’un avantage considérable au moment où les organismes seront mis à rude épreuve et où chaque effort supplémentaire pourrait faire basculer une rencontre.