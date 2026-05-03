L’international tunisien Ali Abdi a permis à l’OGC Nice d’éviter la défaite face au RC Lens (1-1), samedi, lors de la 32e journée du Championnat de France de football. Entré en jeu en seconde période, il a inscrit le but de l’égalisation en fin de match.

Abdi décisif en sortie de banc

Lens avait ouvert le score par Allan Saint-Maximin. Nice a ensuite réagi grâce à Ali Abdi, entré à la 71e minute. Le Tunisien a égalisé à la 84e minute, offrant un point à son équipe.

Ce but est le troisième d’Abdi avec Nice en championnat cette saison.

Lens freiné dans la course au titre

Ce résultat empêche Lens de réduire l’écart avec le leader, le Paris Saint-Germain. Le club parisien a également concédé le nul à domicile face au FC Lorient (2-2).

Au classement, le Paris Saint-Germain totalise 70 points, soit six de plus que Lens, deuxième.

Nice reste sous pression

De son côté, Nice porte son total à 31 points et occupe la 15e place. Le club azuréen est à égalité de points avec Le Havre AC, mais reste derrière à la différence de buts.

Nice conserve toutefois six points d’avance sur AJ Auxerre, 16e avec un match en moins, position correspondant à la première place menant à la relégation.