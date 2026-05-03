Les Tunisiens Aziz Dougaz et Skander Mansouri s’apprêtent à disputer le tournoi Challenger de Brazzaville, prévu la semaine prochaine au Congo. Cette épreuve, jouée sur terre battue, est dotée de 63 000 dollars.

Un premier tour relevé

Au premier tour, Aziz Dougaz sera opposé au Français Calvin Hemery. De son côté, Skander Mansouri affrontera un joueur issu des qualifications.

Une préparation contrastée à Abidjan

Les deux joueurs tunisiens sortent d’une participation au Challenger 2 d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Aziz Dougaz y a atteint les huitièmes de finale. Il s’est incliné face au Français Florent Bax (1-2), après avoir remporté son match du premier tour contre le Britannique Milan Hurrion (2-0).

Mansouri stoppé en qualifications

Skander Mansouri a, pour sa part, été éliminé dès le premier tour des qualifications. Il a été battu par le Britannique Oscar Weightman en deux sets (0-2).

Un nouveau défi en perspective

Le tournoi de Brazzaville représente une nouvelle opportunité pour les deux Tunisiens d’enchaîner dans le circuit Challenger, après des résultats contrastés en Côte d’Ivoire.