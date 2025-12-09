Chelsea devra se passer de son meneur de jeu Cole Palmer pour le déplacement à Bergame, mardi, lors de la Ligue des champions. L’entraîneur Enzo Maresca a annoncé lundi que le joueur de 23 ans ne ferait pas partie du groupe pour cette rencontre.

Un retour progressif après deux mois d’absence

Cole Palmer revient de plusieurs blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant deux mois. En septembre, il avait d’abord souffert d’une blessure à l’aine, puis s’est fracturé un orteil dans un accident domestique. Il a effectué son retour samedi dernier, titularisé pour la première fois depuis septembre, lors du match nul 0-0 contre Bournemouth en championnat.

Selon Maresca, « Cole est en pleine phase de reprise en ce moment. Il n’est pas disponible, il ne peut pas jouer deux matches consécutifs en trois jours. Nous avons donc prévu cela, c’est simplement une façon de le protéger. »

Une gestion prudente du temps de jeu

L’entraîneur des “Blues” insiste sur la nécessité d’aménager le temps de jeu de Palmer afin de ne pas compromettre sa reprise. Le club souhaite éviter tout risque de rechute après son retour progressif. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de prudence, en phase avec le suivi médical et sportif du joueur.

Autres absences dans l’effectif

Chelsea devra également composer sans Liam Delap, forfait après une blessure à l’épaule contractée contre Bournemouth. L’équipe doit donc faire face à plusieurs indisponibilités dans son effectif, ce qui pourrait influencer la composition et la stratégie de Maresca pour ce match.

Classement et enjeux du match

Avant la rencontre à Bergame, Chelsea occupe la 7ᵉ place de la phase de groupe de la Ligue des champions. Les “Blues” restent sur une victoire notable contre le FC Barcelone, 3-0 à Stamford Bridge lors de la précédente journée. L’Atalanta, adversaire du jour, pointe à la 10ᵉ place du groupe. Le match sera important pour les deux équipes afin de consolider leurs positions avant la dernière journée de la phase de groupe.