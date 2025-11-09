é réélu vice-président de l’Union arabe des comités nationaux olympiques (UANOC). Cette reconduction est intervenue samedi à Riyad, à l’occasion de l’Assemblée générale élective de l’Union, organisée en marge de la 6ᵉ édition des Jeux de la solidarité islamique.

Une délégation tunisienne active à Riyad

La Tunisie était représentée à cette Assemblée par Mehrez Boussayene et le secrétaire général du CNOT, Skander Hachicha. Leur participation s’inscrit dans la continuité des efforts du mouvement olympique tunisien pour renforcer sa présence dans les instances sportives régionales et internationales.

Bahreïn accueillera les Jeux arabes 2027

Au terme des travaux de l’Assemblée, les membres de l’UANOC ont également décidé d’attribuer à Bahreïn l’organisation de la prochaine édition des Jeux arabes en 2027, une compétition multisports qui réunit régulièrement les pays membres de la Ligue arabe.

Cette réélection confirme la place de Mehrez Boussayene parmi les dirigeants influents du sport arabe, tout en consolidant le rôle du CNOT dans la coopération sportive au sein du monde arabe.