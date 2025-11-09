Le Stadio Giuseppe Meazza sera le cadre d’une belle affiche ce dimanche 9 novembre 2025 à 20h45. L’Inter Milan reçoit la Lazio Rome pour la 11ᵉ journée de Serie A, dans un duel entre deux équipes ambitieuses du championnat italien.

Diffusion en direct

La rencontre Inter Milan – Lazio Rome sera diffusée en direct sur DAZN.

Un duel de haut niveau

L’Inter, solide à domicile, veut consolider sa place parmi les leaders. La Lazio, elle, espère frapper un grand coup à Milan et relancer sa course vers le haut du tableau. Un match qui s’annonce ouvert et intense, entre deux équipes au jeu offensif.

– Chaîne : DAZN

– Coup d’envoi : dimanche 9 novembre 2025 à 20h45

– Stade : Stadio Giuseppe Meazza (Milan)

– Serie A – 11ᵉ journée