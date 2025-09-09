Le Tunisien Moez Achouri a remporté le prix du meilleur metteur en scène pour « Le jardin des amants” (Rawdhat el ocheq) à la 32ème édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire (Cairo International Festival for Expérimental Theatre – CIFET).

Le palmarès de cette 32ème édition tenue du 1 au 8 septembre 2025, a été dévoilé, lundi soir, au cours d’une cérémonie officielle organisée au Théâtre Al Jomhouria, au Caire, en présence de nombreuses figures du théâtre arabe et international.

Produite en 2023, la pièce « Le jardin des amants” est écrite et mise en scène par Moez Ashouri. Elle a fénéficié du soutien du ministère des Affaires culturelles et du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique.

Dans un communiqué publié, lundi soir, le ministère a félicité l’équipe de ce spectacle théâtral qui propose une réflexion sur des questions humaines et intellectuelles à travers une écriture scénique esthétique qui s’appuie sur la poésie et la force de l’image dramatique.

En 2024, “Le jardin des amants” a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine, décerné à l’acteur Skander Hentati, à la 2ème édition de la “Saisons de la création” organisée par le Théâtre National Tunisien.

La pièce retrace l’histoire de Habib Ben Yazid, surnommé “El mourid Essadek” (l’apôtre sincère), qui pratique avec ses disciples des rituels soufis adaptés à leur époque, éveillant ainsi les soupçons des forces de l’ordre. Ces dernières finissent par arrêter le groupe et le soumettre à des interrogatoires. Pendant l’enquête, un débat s’engage entre Habib Ben Yazid et un professeur autour de son livre “Le jardin des amants” visant à démontrer la faiblesse de sa méthode spirituelle.

Insatisfait des résultats des discussions, le chef du groupe d’enquêteurs recourt à une démarche plus brutale, usant de violence envers les disciples. L’intervention d’une avocate, partagée entre son admiration pour la voie soufie et son opposition aux méthodes répressives, vient alors modifier le cours des événements.

Le casting est composé d’une pléiade de comédiens parmi lesquels Chiheb Chbil, Abdelssalem Jmal, Nedra Toumi, Abdelhamid Fourj, Bouker Ghanay, Kamal Zehiou, Kossai Bensnoussi, Khouloud Snoussi, Memi Benghali, Mohamed Safina, Rchid Azzouz, Skander Hentati…

Le Festival international du Caire pour le théâtre expérimental est l’un des plus anciens festivals internationaux spécialisés dans la présentation de spectacles théâtraux expérimentaux de tous les pays du monde.

Au palmarès de cette édition 2025 figurent également la pièce roumaine “Hashtag Notl” qui a remporté le prix de la meilleure création.

La pièce irakienne “La cirque” de Jawad al Asadi a remporté trois prix dont le prix du meilleur texte et le prix de la meilleure interprétation féminine, attribué à Chatha Salem. Le prix de la meilleure interprétation masculine est revenu à Alaa Kahtan, ex æquo avec le Bahreini Mohamed Abdallah pour son rôle dans “Kahwa Sakhina”.

La pièce italienne “Coppelia” a eu le prix de la meilleure scénographie. Le prix spécial du jury est revenu à la pièce égyptienne “Al Jarima walikab”.