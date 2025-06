Le tournoi WTA de Berlin (sur gazon) qui aura lieu du 16 au 22 juin courant, sera la prochaine étape dans le parcours de la Tunisienne Ons Jabeur cette saison.

Jabeur, vainqueure du tournoi berlinois en 2022 aux dépens de la Suissesse Belinda Bencic, tentera de rebondir après sa dernière élimination au premier tour du tournoi de Roland-Garros par la Polonaise Magdalena Frech (6-7, 0-6).

La saison WTA sur gazon débute avec le tournoi de Berlin et Bad Hambourg (Allemagne) et se poursuivra avec le Hertogenbosch (Pays-Bas), Nottingham, Eastbourne et Queen’s Club (Royaume-Uni), en préparation pour le tournoi de Wimbledon, 3e étape du Grand Chelem, prévu du 30 juin au 13 juillet.