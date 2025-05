Il est grand temps de redonner au gouvernorat de Monastir la place qui lui revient dans la cartographie du développement national, a plaidé le président du conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali.

Plus besoin de rappeler que le pays a été en proie à la stagnation et la récession économique pendant plusieurs années, a-t-il regretté, pointant du doigt des politiques publiques « a-patriotiques » ainsi que des alliances étriquées qui ont permis à l’économie de rente de fleurir, et partant, de faire obstacle au développement des régions.

S’exprimant, jeudi, lors d’une visite effectuée dans la région de Monastir à la tête d’une délégation de membres du CNRD, Derbali a appelé à la nécessité de lancer des initiatives de développement « réalistes et réalisables » qui soient en mesure de réhabiliter le citoyen et de réaliser l’équilibre souhaité entre les régions.

De telles initiatives doivent être lancées dans le strict respect de la trilogie du primat de la souveraineté nationale, de la préservation de la liberté et de la promotion de la justice sociale, a fait savoir le président du CNRD.

Lors d’une rencontre organisée au siège du gouvernorat, Derbali a affirmé que la défense du projet national passe nécessairement par l’attachement à l’unité et à la cohésion autour des institutions de l’Etat, soulignant que les défis de développement posés aujourd’hui commandent impérativement de faire preuve d’une prise de conscience élevée et d’un esprit de solidarité, loin des tiraillements et des clivages profonds et des calculs étriqués.

Il a précisé que cette rencontre régionale s’inscrit dans le droit-fil du processus participatif visant à dresser un état des lieux de la réalité du développement dans le gouvernorat de Monastir, à identifier les moyens appropriés permettant de le promouvoir et à prendre connaissance des aspirations des habitants de la région.

Il s’agit là, a-t-il expliqué, d’une approche qui repose essentiellement sur la complémentarité des rôles entre les conseils locaux, le conseil régional, le conseil du district, et l’Exécutif sur la base de données fiables et exactes.

Derbali a tenu à souligner que les membres du CNRD placent la souveraineté nationale au-dessus de toute autre considération et rejettent catégoriquement toute forme d’ingérence étrangère politique ou financière, directe ou indirecte.

Plus besoin d’insister que la dignité de l’Etat est intimement liée et viscéralement attachée à la dignité du peuple, a-t-il encore martelé

« La souveraineté est une question qui ne peut nullement faire objet de négociation ou de chantage », a-t-il insisté, soulignant, en contrepartie, que « la coopération internationale fondée sur le traitement d’égal à égal et le respect mutuel est vivement recommandée tant qu’elle ne vire plus en diktats ou des atteintes à nos choix souverains ».

Il a ajouté que l’inféodation de certaines parties (sans les citer) à l’étranger sous des pseudo-prétextes est une manœuvre qui relève de la trahison pure et simple du sang des martyrs de la patrie, tout comme elle est un affront aux sacrifices du peuple tunisien libre qui a lutté pour recouvrer la souveraineté de la décision nationale.