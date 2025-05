Le Théâtre Municipal de Tunis accueillera, le samedi 10 mai 2025 à 19H30, un concert symphonique intitulé “Jeunesse en Harmonie”.

Dirigé par le maestro Hafedh Makni et le chef de chœur Mourad Gaaloul, ce spectacle de musique symphonique mettra en lumière le talent prometteur de plus de 100 jeunes musiciens et choristes issus de l’Orchestre Symphonique Scolaire et Universitaire (OSSU), du Carthage Symphony Orchestra et du Chœur des Enfants du Boulevard des Arts.

Cette soirée réunira sur scène les générations montantes de la musique classique tunisienne pour interpréter un programme varié composé d’œuvres majeures de Bach, Mozart, Strauss, Tchaïkovski et bien d’autres compositeurs de renom.

Parmi les solistes attendus, figurent deux jeunes talents en herbe Lina Ammari, pianiste et Nadine Krid violoniste.