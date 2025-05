Vingt femmes chefs d’entreprises dans le secteur de l’économie verte en Tunisie ont bénéficié d’un appui financier dans le secteur de gestion des projets dans le cadre du programme” Women on the green path” (WGP) initié par le centre CAWTAR, qui englobe la Tunisie, le Maroc et la Jordanie, a souligné jeudi le coordinateur des projets dans ce centre Hédi Bchir.

Bchir a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge d’un atelier national organisé à Tunis sur le thème “consolider le rôle des femmes dans l’économie verte et circulaire en Tunisie” que ce projet, mis en œuvre, avec le soutien de l’agence Allemande de coopération extérieure, l’Agence Espagnole pour le développement et le secrétariat général de l’Union pour la méditerranée, a permis également d’apporter une aide technique à 15 entreprises tunisiennes actives dans le secteur de l’économie verte ,en vue de renforcer leur compétitivité.

A l’ouverture des travaux, la directrice exécutive du centre Cawtar Soukaina Bouraoui a souligné que l’économie verte et circulaire constitue une opportunité à même d’impulser la croissance économique et l’environnement durable, de favoriser l’égalité entre les deux sexes, “à l’heure ou les femmes sont sous représentées dans ce domaine au niveau régional en raison du manque de financements et d’incitations”, a-t-elle dit.

Pour sa part, la responsable chargée de communication du projet WGP Olfa Sliti a précisé que des ateliers de travail seront organisés au cours de cette journée avec la participation d’experts tunisiens et internationaux dans le domaine de l’économie verte, ajoutant que les recommandations proposées au cours de cette rencontre seront soumises aux décideurs.

A noter que le programme “Women green path” qui se tient de juin 2024 à juin 2025 vise à renforcer le rôle des femmes dans l’économie verte et circulaire en leur offrant les moyens nécessaires pour innover et prospérer dans un secteur en pleine expansion.