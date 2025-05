Entretien téléphonique entre les Ministres des Affaires Étrangères de la Tunisie et du Nigeria : vers un renforcement des relations bilatérales

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu par téléphone mercredi, avec son homologue nigérien Yusuf Tuggar de l’importance de développer des partenariats concrets dans des secteurs porteurs tels que l’agriculture, l’industrie, l’énergie, les technologies de l’information et de la communication et la santé.

Ils ont mis en avant la volonté partagée de consolider les relations de coopération bilatérale de longue date à travers une valorisation accrue des opportunités et des complémentarités bilatérales.

Les deux ministres ont également exprimé leur engagement à assurer une préparation rigoureuse de la sixième session de la Commission Mixte tuniso-nigériane, prévue à Tunis au cours du dernier trimestre 2025, pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

Ils ont salué la participation d’une importante délégation nigériane aux travaux de la 8e édition du Forum International pour le Financement de l’Investissement et du Commerce en Afrique (FITA2025), organisée les 6 et 7 mai 2025 en Tunisie, mettant en évidence le rôle majeur du secteur privé dans l’approfondissement de la coopération économique entre les deux pays.

L’entretien a été l’occasion de souligner l’opportunité que représente l’adhésion des deux pays à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) pour accélérer les échanges commerciaux et favoriser une meilleure intégration économique régionale.

Les grandes questions régionales et internationales, en lien avec la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, ainsi qu’aux efforts visant à appuyer les réformes des institutions de l’Union Africaine ont été, par ailleurs, abordée.

Les deux ministres sont convenus d’intensifier la concertation et la coordination au sein des organisations régionales et internationales, et de soutenir réciproquement les candidatures des deux pays à des postes de responsabilité au sein des instances africaines et onusiennes.