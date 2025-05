«Nous ambitionnons de porter la contribution du tourisme intérieur dans le secteur à 30%», a déclaré le Directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Haloui, estimant toutefois que cette contribution demeure encore faible.

« Le faible afflux des Tunisiens vers les établissements hôteliers et touristiques est expliqué principalement par la politique des prix appliqués et les services rendus», souligne le responsable, ajoutant que cette situation entrave le développement du tourisme intérieur.

Intervenant lors d’une interview télévisée réalisée au studio de l’Agence TAP, il a indiqué «notre action ciblera le développement des services touristiques destinés aux Tunisiens, et ce à travers l’identification de solutions pour les établissements hôteliers ayant des difficultés de financement, pour qu’ils soient en mesure de réinvestir et d’améliorer leurs services rendus en termes de prix et de qualité ».

« Nous visons une contribution de 30 % du tourisme intérieur, mais le chemin est encore long tant que l’accès aux hôtels reste limité pour les Tunisiens eux-mêmes. » – Mohamed Mehdi Haloui, DG de l’ONTT

La promotion du tourisme intérieur constitue une composante importante de la stratégie du ministère de tutelle, d’autant plus que le tourisme intérieur demeure un des piliers de préservation du secteur qui a fait ses preuves durant les périodes de crise, estime Haloui.

Et d’ajouter : « Nous programmons également un partenariat avec les professionnels pour fournir des services touristiques aux Tunisiens avec la qualité demandée et des prix raisonnables dans l’objectif d’inciter les Tunisiens à passer leurs vacances dans les hôtels et dans les établissements touristiques».

«La politique tarifaire actuelle et la qualité des services freinent l’adhésion des Tunisiens à l’offre touristique locale. Cela doit changer.»

A cet effet, Il y a une action et une coordination avec les différentes structures professionnelles, pour consacrer, même durant la période de haute saison, une partie de la capacité d’accueil des hôtels pour accueillir les Tunisiens.

Haloui a, en outre, rappelé l’initiative de l’ONTT “Tounes Lik “, lancée dans l’objectif de promouvoir le tourisme intérieur et d’encourager les Tunisiens à redécouvrir le pays, son histoire, sa civilisation, sa culture et sa beauté.