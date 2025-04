Le Centre national d’Art Vivant de Tunis, “Dar El Founoun” au Belvédère, organisera une exposition en hommage au peintre et sculpteur tunisien Jaber Mahjoub à partir du samedi 3 mai 2025, à 17h00. Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette exposition se poursuivra jusqu’au 31 mai, avec une rencontre sur le parcours de l’artiste prévue ultérieurement.

Né en 1938 à M’saken, Jaber Mahjoub quitta sa ville natale en 1958 pour Marseille avant de s’installer à Paris, où sa carrière artistique prit son essor dans les années 1970. Sculpteur et peintre, il travailla principalement le papier et le collage, acquérant une renommée internationale grâce à des expositions dans des galeries prestigieuses comme l’American Center for Art and Culture à Paris (1977), la galerie Alif Ba à Casablanca (1983) et L’Œil de Bœuf à Paris (1986).

Ses œuvres figurent dans les collections muséales d’art naïf de Berlin, Chicago, Amsterdam, Lausanne et Bruxelles. Lauréat du premier prix de peinture aux États-Unis en 1971, Jaber Mahjoub est décédé en octobre 2021.