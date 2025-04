Rendez-vous incontournable pour les amoureux du livre, la Foire internationale du livre de Tunis (FILT, 25 avril-4 mai 2025) offre une mosaïque d’ouvrages venus d’horizons variés. Parmi les nouveautés tout juste publiées et disponibles à cette 39ème édition, le tout récent opus “Poètes tunisiens: textes choisis, traduits de l’arabe” du poète tunisien Tahar Bekri, publié aux Editions Nehed.

Comme le précise l’auteur, ce livre n’a pas pour ambition de constituer une anthologie complète de la poésie tunisienne de langue arabe, si riche et si profondément enracinée dans l’histoire littéraire mais de rapprocher les deux expressions poétiques existant en Tunisie, au delà de la question de la langue, invitant le lecteur francophone à découvrir, à travers des voix singulières, la richesse souvent méconnue de la poésie tunisienne de langue arabe.

Le livre rassemble des poètes traduits au fil des années, dans le sillage d’une fréquentation constante de la poésie tunisienne à travers la lecture, la recherche, l’attention et l’écriture.

Sans prétendre à l’exhaustivité, Tahar Bekri souhaite faire découvrir des voix qui ont marqué ou marquent encore le paysage littéraire, certaines étant demeurées méconnues, à quelques exceptions près.

Il s’agit d’un choix restreint, destiné à offrir un aperçu représentatif de la poésie tunisienne contemporaine, plutôt que de dresser un inventaire complet.

Ce travail vise à porter à la connaissance du lecteur francophone une production restée largement réservée à un lectorat arabophone, inscrit dans une sphère géographique et linguistique spécifique : le monde arabe. L’objectif est de réparer, note Tahar Bekri, une injustice et de combler certaines lacunes. Pour Tahar Bekri, ce livre est comme un devoir envers la poésie tunisienne, pour témoigner de sa vitalité, de sa dynamique, de son ambition, et de sa capacité à exprimer l’être intime et collectif dans une vision critique et exigeante.

Tous les genres poétiques, ou presque, sont représentés : qu’il s’agisse de formes classiques, modernes ou expérimentales et d’avant-garde, l’enjeu est de donner une image aussi fidèle que posasible de ce qui s’écrit aujourd’hui en langue arabe en Tunisie.

Le livre, de plus de 190 pages, réunit des textes traduits de 29 poètes, toutes générations confondues. Pour chacun, une brève présentation du style d’écriture et une courte biographie accompagnent les textes traduits. L’opus couvre une large période, depuis l’érudit Ali Al-Hocri (né vers 1042 à Kairouan), en passant par Abou el Kacem Chebbi, Hassine Al-Jaziri, un humoriste de la poésie tunisienne, jusqu’à Mnaouar Smadeh, Souf Abid, Mohamed Agina, Mustapha Habib Bahri, Midani Ben Salah, Mustapha Kraief, Jaafar Majed, Fadhila Chebbi, Ammar El Arbi, Adam Fathi, Amel Moussa, Sghaier Ouled Ahmed, Habib Zannad, voix marquante de la poésie d’avant-garde des années 1970 etc.