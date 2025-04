Une panne d’électricité massive a frappé toute la péninsule ibérique, paralysant transports, communications et entreprises. À Madrid comme à Malaga, métro et circulation sont à l’arrêt. Les habitants peinent à se déplacer, à communiquer et à s’approvisionner.

Le Premier ministre espagnol a lancé un appel au calme. En parallèle, la France, brièvement impactée, a mis en place un dispositif de sécurité pour se déconnecter du réseau espagnol et éviter la contagion.

En soirée, l’électricité est revenue partiellement, mais l’origine du blackout demeure incertaine. En attendant, la France et le Maroc viennent en aide à l’Espagne en fournissant de l’électricité.