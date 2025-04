La Tunisie connaîtra ce mardi un temps généralement nuageux, accompagné de pluies éparses localisées principalement sur les côtes Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est, d’intensité faible à modérée, mais deviendra relativement fort dans l’après-midi notamment sur la région du Cap Bon et dans le Sud du pays. Les conditions en mer évolueront progressivement : la mer sera peu agitée à houleuse sur l’ensemble du littoral, devenant agitée dans la zone du Cap Bon.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés sur le Nord, le Centre et le Sud-Est du pays, tandis que les régions restantes enregistreront des valeurs plus clémentes, allant de 23 à 27 degrés.

L’INM recommande aux usagers de la mer et aux habitants des régions exposées au vent de rester vigilants face aux variations météorologiques attendues.