Un accord de coopération dans le domaine de l’aviation civile a été signé, samedi, entre la Tunisie et le Koweït au siège du ministère des Transports, en présence du président de l’aviation civile koweitien, Cheikh Hamoud Moubarak Al-Hammoud Al-Jaber Al-Sabah.

Présidant la cérémonie de signature, le ministre des Transports, Rachid Amri, a souligné que cet accord incarne la volonté commune de renforcer la coopération existante dans le domaine de l’aviation civile et de l’élever au rang de partenariat global, pour être en phase avec les évolutions internationales en matière de sécurité aérienne et de sûreté de l’aviation civile.

Amri a, par ailleurs, affirmé la disposition de la Tunisie à fournir les facilités nécessaires à la reprise de la liaison aérienne directe entre la Tunisie et le Koweït, appelant à l’élaboration de programmes pratiques pour renforcer la coopération et l’échange d’expériences et d’expertises et favoriser l’établissement de partenariats entre les compagnies aériennes des deux pays.

De son côté, le responsable koweitien a souligné l’engagement de son pays à renforcer la coopération stratégique entre les deux pays, notamment, en ce qui concerne les compagnies aériennes.

Il a affirmé l’importance de créer des lignes de fret aérien afin de booster les échanges commerciaux entre les deux pays.