Un accord de financement d’un montant de 96,1 millions d’euros (l’équivalent de 319,3 millions de dinars- MD) a été signé, samedi, à Washington, par le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, et le directeur du bureau de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, en marge de sa participation aux réunions de printemps 2025 de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI).

Le crédit, remboursable sur 28 ans, avec une période de grâce de 8 ans, servira à financer le Projet de Renforcement de l’enseignement supérieur pour l’innovation, la résilience et l’employabilité en Tunisie (STEEIR), indique un communiqué du ministère de l’Economie.

L’objectif de ce projet est, entre autres, de renforcer la qualité de la recherche appliquée et améliorer le cadre et les services académiques. Il s’agit également de renforcer la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et à augmenter le nombre d’étudiants dans les programmes à fort potentiel d’insertion professionnelle, afin d’améliorer l’employabilité des diplômés.