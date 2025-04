Le président de la République, Kais Saied, a présidé vendredi, au parc des expositions du Kram, l’ouverture de la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), qui se tient du 25 avril au 4 mai 2025 sous le slogan “Lire pour construire”.

Le chef de l’Etat a été accueilli par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, ainsi que par le directeur de la Foire, Mohamed Salah Kadri, qui l’ont accompagné dans sa visite des différents pavillons. Plusieurs ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques accrédités en Tunisie étaient également présents pour son accueil.

Le Président de la République a entamé sa visite par l’exposition du caricaturiste Aly Abid, composée d’une série de caricatures représentant de grandes personnalités arabes, ainsi que des dessins à forte charge patriotique.

Le président s’est ensuite rendu au pavillon du ministère des Affaires culturelles, où il a pris connaissance de plusieurs documents mettant en valeur l’importance de la calligraphie arabe et les efforts entrepris par le ministère pour restaurer les manuscrits anciens, rappelant à cette occasion le projet de création d’un centre international des arts de la calligraphie, ainsi que le lancement de clubs de calligraphie dans les établissements scolaires, pour initier les jeunes à cet art.

Le chef de l’Etat s’est par la suite rendu au pavillon de la République populaire de Chine, invitée d’honneur de cette 39ème édition, où il a été accueilli par l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wan Li, et plusieurs participants chinois. Le président a assisté au lancement officiel des activités du pavillon chinois et a consulté plusieurs ouvrages traduits du chinois vers l’arabe.

Le président de la République a ensuite parcouru les stands de nombreux pays frères et amis. Il a également pris connaissance des contenus présentés par plusieurs institutions publiques, notamment le ministère de l’Education, dont les représentants lui ont présenté plusieurs publications en braille éditées par le Centre National Pédagogique.

Kais Saied a pris connaissance d’un modèle d’atelier numérique organisé par le Centre national des technologies en l’éducation (CNTE) à travers notamment l’application “Kahoot” permettant à des élèves issus de différentes régions de Tunisie de participer à distance à une activité interactive autour de l’usage responsable de l’intelligence artificielle.

Il a ensuite visité le stand de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), où il a consulté une collection du fonds documentaire dont regorge la photothèque de l’agence. Il a souligné l’importance d’achever le projet de numérisation des archives photos, rappelant le rôle historique et national de l’agence depuis sa création. A cette occasion, il a évoqué les grandes étapes de l’évolution de l’agence TAP en matière de fonctionnement et de diffusion, et a pris connaissance des dernières publications de la rédaction exposées au stand. Il a également visité le stand de “Dar Assabah” et de “la SNIPE-La Presse”, où il a consulté un ensemble de documents et d’articles retraçant les principales étapes de l’histoire des deux institutions.

Le chef de l’Etat a poursuivi sa visite en s’arrêtant sur plusieurs autres stands d’exposants, où il a consulté des chefs-d’œuvre de la littérature classique, tels que “La Muqaddima” (Les Prolégomènes) et “Kitab al-‘Ibar” (Le Livre des exemples) d’Ibn Khaldoun, ainsi que les dernières parutions dans les domaines de la pensée et de la littérature.

Il a également visité les stands du Centre de publication universitaire (CPU), de l’Université de La Manouba, de la Poste tunisienne et des Nations Unies, avant de se rendre au pavillon du ministère de la Défense nationale, où il a pris connaissance des activités du ministère ainsi que des photos, publications et actions menées par ses différentes structures, telles que le Centre national de la cartographie et de la télédétection ainsi que la Direction du patrimoine, de l’information et de la culture.

Au terme de sa visite, le président de la République s’est rendu à l’espace destiné aux enfants, où il a assisté à une prestation musicale de la chorale de l’école “Ennour” pour les enfants malvoyants.

La 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis, ouverte depuis vendredi après-midi au public jusqu’au 4 mai 2025, au Parc des expositions du Kram, accueille 313 exposants et propose plus de 110 000 titres. Elle réunit également 183 penseurs et intellectuels, dont 50 auteurs et écrivains de divers pays, parmi lesquels le romancier libyen Ibrahim Al-Koni, la traductrice et écrivaine franco-algérienne Souad Labbize, l’écrivain yéménite Habib Abdulrab Sarori, ou encore l’auteur saoudien Oussama Muslim, aux côtés de nombreuses figures de la pensée et de la littérature arabe et internationale.