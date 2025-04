“Carte Blanche” est un programme de projections qui vient d’être lancé dans le cadre d’une collaboration artistique tuniso-égyptienne portée par l’association culturelle Sentiers-Massarib, Wekalet Behna (Alexandrie) et Archipels Images, en vue d’offrir une expérience cinématographique vivante et partagée entre les deux villes de Tunis et d’Alexandrie.

A Tunis, les projections auront lieu tous les deux mois dans le cadre d’une programmation spéciale du Ciné-club El Hamra, lancée à l’initiative du “El Hamra Théâtre de Tous les arts”, de l’Association ECHOS cinématographiques et de Sentiers, avec le soutien du projet Massari et du Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC).

La programmation à Tunis sera constituée de films égyptiens sélectionnés par la partie égyptienne, tandis qu’à Alexandrie, ce sont des films tunisiens et africains choisis par la partie tunisienne qui seront projetés.

La première séance du programme est prévue le jeudi 24 avril 2025 à 18h00 au Théâtre El Hamra avec le film “The City Will Pursue You” (2017) de l’égyptien Ahmed Nabil dans une projection sous-titrée en anglais.

Les événements du film se déroulent à Alexandrie, où Ossama suit les récits de bâtiments anciens en cours de démolition et de monuments historiques en voie de disparition. Il croise différents personnages qui racontent leurs rapports avec certains lieux de la ville, désormais menacés de disparition (synopsis).

Ahmed Nabil est un cinéaste documentaire, formateur en cinéma et programmateur de films, dont les films explorent souvent les thèmes de l’identité, de la mémoire et de l’expérience humaine. A travers ses documentaires, il s’engage à capter des récits authentiques, centrés sur les histoires personnelles et collectives.