Arsenal reçoit Crystal Palace ce mercredi 23 avril 2025 à l’Emirates Stadium dans le cadre de la 34e journée de Premier League.

Les Gunners, quasiment assurés de finir deuxièmes derrière Liverpool, n’ont plus grand enjeu en championnat. Éliminés de la FA Cup, ils concentrent désormais leurs efforts sur la Ligue des Champions, où ils ont brillamment éliminé le Real Madrid en quarts.

Crystal Palace, 12e avec 44 points, est mathématiquement sauvé depuis plusieurs journées. Le club londonien n’a plus rien à craindre, mais aussi plus grand-chose à espérer, la course à l’Europe étant hors de portée.

Le match Arsenal – Crystal Palace (Premier League) sera diffusé en direct le mercredi 23 avril 2025 à 21h00 sur Canal+ Foot.