Une mission économique stratégique à Oslo (Norvège) et Stockholm (Suède) sera organisée, du 25 au 29 mai 2025, par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), en collaboration avec les Ambassades de Tunisie à Oslo et Stockholm, la CONECT et le Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (PAMPAT).

Les filières concernées sont l’huile d’olive, les produits de terroir, l’agroalimentaire et les technologies de l’information et de la communication.

Cette mission se tiendra du 25 au 27 mai à Oslo et du 28 au 29 mai 2025 à Stockholm. La date limite d’inscription est fixée pour le 25 avril 2025. Elle permettra aux entreprises participantes de valoriser les produits tunisiens, de présenter leur savoir-faire, de rencontrer des acheteurs qualifiés et de profiter de rencontres B2B avec des professionnels norvégiens et suédois.

Elle leur donnera également l’occasion d’explorer de nouveaux marchés et de se positionner dans des économies stables, innovantes et ouvertes.

Cette action est éligible au Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX), a précisé le CEPEX, appelant les entreprises intéressées à s’inscrire via le lien : httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/349