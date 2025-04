La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect) a annoncé que son bureau exécutif a décidé de démettre Mohamed Ali Ben Hamra, président du groupement professionnel de l’industrie cinématographique, de toutes ses fonctions au sein de la Confédération, en application des conclusions du conseil de discipline.

Dans un communiqué publié lundi, la Conect a précisé que cette décision a été approuvée par le conseil d’administration qui, à l’unanimité des membres présents, a rejeté le recours déposé par Mohamed Ali Ben Hamra, lors de sa réunion tenue le 19 avril 2025.

Sans dévoiler les motifs de cette décision, la Conect a souligné que les demandes formulées à plusieurs reprises par son bureau exécutif pour une restructuration du groupement professionnel et l’élection d’un nouveau président, sont restées sans réponse. Cette situation, a ajouté la même source, n’a pas permis au groupement de prendre part à la réunion du conseil d’administration de la Confédération.

La Conect a mis en garde Mohamed Ali Ben Hamra contre l’utilisation non autorisée du nom, de l’identité visuelle ou des plateformes officielles de la confédération sur les réseaux sociaux ou d’atteinte à son image par la diffusion d’informations mensongères, réaffirmant son droit absolu d’engager des poursuites contre toute personne faisant un usage illégal de ses supports de communication.

La veille, dimanche 20 avril, Mohamed Ali Ben Hamra a publié un post sur sa page Facebook, dans lequel il a mentionné que “le président de la Conect avait décidé d’exclure le bureau exécutif du groupement professionnel de l’industrie cinématographique des travaux du conseil d’administration de l’organisation, tenu à Mahdia le samedi 19 avril 2025” à la suite de quoi, a-t-il expliqué “les membres du groupement ont décidé de dissoudre le groupement et de créer un nouveau syndicat patronal sous le nom d”Union professionnelle d’industrie cinématographique et audiovisuelle (UPICA), visant à œuvrer pour la réforme et le développement du secteur cinématographique”.